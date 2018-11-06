06.11.2018, 13:04

В Испании ребенок из Эстонии доигрался с ключами и оказался запертым в авто. Пришлось вмешаться полиции


rus.delfi.ee
EST 4
В Испании ребенок из Эстонии доигрался с ключами и оказался запертым в авто. Пришлось вмешаться полиции
Ekraainitõmmis

Испанская полиция спасла ребенка, который случайно оказался в закрытом автомобиле. Стражам порядка пришлось разбить боковое стекло со стороны водителя, передает издание Sur Digital.

Двухлетний мальчик из Эстонии в Испании в Торремолиносе случайно застрял в автомобиле, припаркованном близ пляжа. По словам свидетеля, ребенок был с родителями, которые припарковали свой автомобиль Audi TDI, чтобы сходить в магазин. Ребенка взяли с собой. Когда вернулись — мальчика посадили на заднее сиденье, не заметив, что у него в руках были ключи от автомобиля, с которыми он играл. Ребенок случайно закрыл двери и не смог их открыть. Так он просидел в авто 15 минут, пока местный полицейский не разбил окно.

С ребенком все в порядке. Семья находится в Испании на отдыхе.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Решение проблемы со зловонием в Ласнамяэ? Асфальтный завод перешел на дизельное топливо, но запах исчезнет лишь через неделю

06.11.2018
5 ноября, по инициативе Инспекции окружающей среды состоялась встреча с представителями асфальтного завода в карьере Вяо, горуправы и Департамента окружающей среды, чтобы обсудить возникшую ситуацию со зловонием в Ласнамяэ и возможные решения. На данный момент надеятся уменьшит запах с помощью перехода на другие топлива. Следующие шаги будут сделаны исходя из заказанного у Центра исследования окружающей среды исследования.
Подробнее

Артемий Троицкий об отношениях между эстонцами и русскими: в определенном плане это удобно всем

06.11.2018
Журналист и музыкальный критик дал спецкорреспонденту Eesti Päevaleht Кристеру Парису интервью, в котором сказал, что его семья нисколько не жалеет, что переехала в Эстонию.
Подробнее


”Как мясник напал”. В детсаду малолетний хулиган раскроил мальчику руку. Отец — в шоке и растерянности

06.11.2018
Отец ребенка описал в Facebook случай в детском саду, который он расценивает как насилие. После этого поста началась лавина писем: родители делились подобными историями. Все возмущены: помощи искать негде. Случай с ребенком кончился кровью, однако, по мнению отца, этого всего можно было избежать.
Подробнее



-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682005
150,30 €
90,18 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
111,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €

Производители спиртного озабочены: пить в Эстонии меньше не стали, а деньги утекают за границу

06.11.2018
Курс на здоровый образ жизни Эстония взяла несколько лет назад. Правительство подкрепило пропаганду достаточно суровыми мерами — постепенно ограничив показ по телевидению рекламы спиртного (со следующего года она будет запрещена вообще) и взвинтив акцизы на алкоголь. Новое правительство полагало, что новой акцизной политикой убьет сразу всех зайцев: население перестанет пить, а в казну поступят деньги на все расходы по социальным программам. Но производители алкоголя считают, что тут политики серьезно просчитались, а хуже от этого стало всем.
Подробнее

Ласнамяэ смердящий: активисты подписывают петицию ради будущего детей. ”Это мы так собрались "в пятерку" входить?”

06.11.2018
В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. Уже на этой неделе запах от завода должен уйти, сообщила на днях управа района.
Подробнее





НА ЗАМЕТКУ | Почему вы должны положить рис в кофемолку?

06.11.2018
Если вы используете кофемолку не только для кофе, но и для специй, вы знаете, что со временем остатки накапливаются внутри и остаются на лезвиях. Это очень некрасиво и портит вкус. Хорошая новость заключается в том, что если вы столкнулись с этой проблемой, у Furnish Home есть простой трюк, чтобы избавиться от всех остатков одним ударом!
Подробнее