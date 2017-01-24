Гражданская гвардия Испании расследует обстоятельства смерти ребенка, рожденного 16-летней матерью из Эстонии без врачебной помощи.

Мать девочки родом из Эстонии и проживает со своим сожителем в провинции Аликанте в Пинар де Камповерде. Они утверждают, что даже не знали, что их дочь была беременна, и сказали, что обнаружили мертвого ребенка в ванной комнате в это воскресенье. Ребенок родился тремя днями ранее, передает издание Costa Daily.

По некоторым данным, причиной смерти младенца стала неправильно перерезанная пуповина. Показания родителей подростка вызывают серьезные сомнения, так как девочка проживала вместе с ними и было очень трудно не заметить ее беременность и роды.