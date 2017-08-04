В Испании при содействии эстонских властей задержали предполагаемого главаря наркобанды: обыски прошли и в Эстонии

Госполиция Испании и агенты гражданских спецслужб по просьбе эстонских властей провели в провинции Малага операцию с участием эстонской полиции. В результате был задержан предполагаемый главарь наркогруппировки.
Предполагаемый главарь был задержан после обыска в его квартире. В Эстонии обыски прошли еще в трех местах, сообщает Sur Digital.
Представитель Пыхьяской префектуры подтвердил Delfi, что такая операция действительна имела место. Более подробная информация будет обнародована во второй половине дня.
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