Несчастный случай произошел в понедельник, в 16 часов дня. Прибывшие на место медики констатировали смерть строителя. Во вторник будет произведено вскрытие, пишет издание Waterford Today.

Коллеги погибшего были в шоке, больше никто в результате случившегося не пострадал. Полиция и служба здоровья и безопасности оградили территорию. Местная полиция связалась с Интерполом, чтобы сообщить о случившемся близким мужчины.

Мэр Уотерфорда Адам Вайз назвал случившегося абсолютной трагедией. «Я мысленно с друзьями и близкими, а также коллегами молодого мужчины, которые стали свидетелями несчастья», - сказал он.

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