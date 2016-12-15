В понедельник вечером в Уотерфорде в Ирландии в результате несчастного случая на производстве погиб 20-летний гражданин Эстонии, которому на строительном объекте в здании бывшего Банка Ирландии на голову упала большая бетонная плита.

Несчастный случай произошел в понедельник, в 16 часов дня. Прибывшие на место медики констатировали смерть строителя. Во вторник будет произведено вскрытие, пишет издание Waterford Today.

Коллеги погибшего были в шоке, больше никто в результате случившегося не пострадал. Полиция и служба здоровья и безопасности оградили территорию. Местная полиция связалась с Интерполом, чтобы сообщить о случившемся близким мужчины.

Мэр Уотерфорда Адам Вайз назвал случившегося абсолютной трагедией. «Я мысленно с друзьями и близкими, а также коллегами молодого мужчины, которые стали свидетелями несчастья», - сказал он.