В Индии арестовали мужчину-модель Владислава из Эстонии, который якобы пьянствовал, дебоширил и домогался до женщин

Издания The Times of India, India Today и Millenium Post пишут, что Владислав Соболев проживал в данном районе уже на протяжении некоторого времени и работал на одно рекламное агентство.

По словам свидетелей, описываемый инцидент произошел в воскресенье в 16 часов по местному времени. Соболев, выражавшийся на плохом английском, приставал к прохожим и кидался камнями в припаркованные автомобили.

Когда дама в летах призвала юношу к порядку, он схватил ее за руку, заломал и шлепнул. Далее подвыпивший юноша направился в ближайший ресторан, разбил инвентарь и приставал к клиенту.

Стражи порядка, попросив у дебошира документы, выяснили, что он находился в стране законно — на основании рабочей визы. Он признался в содеянном и принес извинения, заявил местный полицейский.

Дальнейшая судьба Соболева на данный момент неизвестна.