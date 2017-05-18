В Ида-Вирумаа загорелся автомобиль Сил обороны, срочники были доставлены в больницу

17 мая в 16:38 недалеко от деревни Айду в волости Люганусе в Ида-Вирумаа загорелся принадлежащий Силам обороны Эстонии автомобиль, который, проезжая под линиями электропередач, задел их расположенной на крыше антенной и загорелся.

Вчера трое срочников разведывательной роты проезжали на внедорожнике Mercedes-Benz 250 GD недалеко от Кивиыли. В ходе маневра транспортное средство проехало под линиями электропередач, получило удар и загорелось.

Спасатели передали пострадавших прибывшим на место медикам, перерезали провод аккумулятора и потушили загоревшуюся ветошь и кустарник. Срочники были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу. Двоим из них была оказана первая помощь, после чего они вернулись в часть. Третий пострадавший находится под наблюдением медиков.

По предварительным оценкам, транспортное средство получило около 30% повреждений. Расследованием инцидента займется полиция.

Силы обороны отмечают, что обучают срочников проводить тренировки безопасно и инструктируют их о возможных рисках.