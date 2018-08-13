В Ида-Вирумаа задержан пьяный водитель рейсового автобуса

Сегодня в ходе рейда полиция задержала и отстанила от вождения водителя рейсового автобуса. У него было обнаружено алкогольное опьянение, которое может квалифицироваться как проступок. Поскольку состояние здоровья водителя не позволяло ему ехать дальше, вызвали его коллегу, который повез пассажиров дальше.

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры Кертту Кралль, рейды проводились на шоссе Йыхви-Тарту-Валга, на дорогах Йыхви-Васкнарва и Йыхви-Уйкала. Нетрезвый водитель ехал по маршруту Кивиыли-Тарту.

Полевой руководитель описал, что в автобусе было много пассажиров, которые из-за халатного поведения водителя не добрались до пункта назначения к желаемому времени. Поскольку среди пассажиров были и пожилые люди и в автобусе довольно душно, до прибытия замещающего водителя полиция наблюдала за ними, чтобы убедиться, что никому не станет плохо.