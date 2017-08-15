15.08.2017, 12:34

В Ида-Вирумаа задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних

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rus.delfi.ee
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Kopli liinidel
Foto: Andres Putting

Вчера в Ида-Вирумаа был задержан 56-летний мужчина, подозреваемый сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних и изготовлении детской порнографии.

Предполагаемые жертвы — двое несовершеннолетних. Точное количество потерпевших будет установлено в ходе уголовного расследования.

По данным полиции, одна из жертв — родственница предполагаемого преступника.

Сегодня прокуратура ходатайствовала в суде о его заключении под стражу, на время следствия и суд одобрил арест.

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