В Ида-Вирумаа задержан мужчина, подозреваемый в изготовлении детской порнографии

Вчера в Ида-Вирумаа был задержан мужчина средних лет, подозреваемый в изготовлении детской порнографии. Полиция подтвердила Delfi эту информацию.

Также, по словам источника Delfi, предполагаемых жертв — пятеро. Точное количество потерпевших будет установлено в ходе уголовного расследования.

По данным полиции, одна из жертв — родственница предполагаемого преступника.

Сегодня прокуратура будет ходатайствовать в суде о его заключении под стражу на время следствия.