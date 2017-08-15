В Ида-Вирумаа задержан мужчина, подозреваемый в изготовлении детской порнографии

Вчера в Ида-Вирумаа был задержан мужчина средних лет, подозреваемый в изготовлении детской порнографии. Полиция подтвердила Delfi эту информацию.
Также, по словам источника Delfi, предполагаемых жертв — пятеро. Точное количество потерпевших будет установлено в ходе уголовного расследования.
По данным полиции, одна из жертв — родственница предполагаемого преступника.
Сегодня прокуратура будет ходатайствовать в суде о его заключении под стражу на время следствия.
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