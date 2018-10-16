16.10.2018, 18:20

В Ида-Вирумаа взяли под стражу двоих мужчин, применивших насилие в близких отношениях

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rus.delfi.ee
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Stockpildid
StockpildidFoto: Martin Dremljuga

На прошлых выходных полиция задержала двоих мужчин, которые применили физическое насилие в близких отношениях. По ходатайству прокуратуры оба мужчины были взяты под стражу.

По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, возможность для полиции быстро помочь жертве домашнего насилия состоит в том, чтобы убрать нарушителя из дома. ”Важным является то, чтобы почувствовавший на себе насилие человек смог и дальше справляться с повседневной жизнью, именно поэтому задержание применявшего насилие и изолирование его от общества, является очень важным”, — добавила следователь.

В пятницу вечером находившийся в состоянии алкогольного опьянения 49-летний мужчина в квартире дома по улице Сакала в Кохтла-Ярве ударил свою бывшую сожительницу, 47-летнюю женщину. Следующим утром полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Рано утром в субботу в квартире дома по Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 32-летний мужчина неоднократно ударил свою жену, 36-летнюю женщину. Перед этим супруги совместно распивали спиртные напитки. Полиция задержала агрессивного мужчину в качестве подозреваемого.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргит Луга, оба подозреваемых и ранее применяли физическое насилие в отношении своих близких. ”К сожалению, применение насилия в домашних стенах увеличивается на выходных, которые проводят зачастую вместе с алкоголем. Так как прокуратура относится со всей серьезностью к случаям домашнего насилия, я ходатайствовала в суде о взятии обоих мужчин под стражу”, — добавила Луга.

В воскресенье, 14 октября, Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемых под стражу и с разрешения Вируского уездного суда они были взяты под стражу на время проведения досудебного расследования.

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