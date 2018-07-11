11.07.2018, 12:10

В Ида-Вирумаа столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся


rus.delfi.ee
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Politseipildid
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

В Ида-Вирумаа сегодня до полудня произошло ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась через крышу. В аварии никто серьезно не пострадал.

Полиция получила сообщение от ДТП на 144 километре шоссе Таллинн-Нарва сегодня в 10:50. Произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого одна из машин перевернулась через крышу.

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры, в аварии никто серьезно не пострадал.

На месте происшествия нарушено движение в сторону Таллинна, его регулируют полицейские.

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