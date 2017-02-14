В Ида-Вирумаа спасатели за несколько часов получили четыре вызова в связи с утечкой газа

В понедельник за несколько часов в Ида-Вирумаа спасатели получили четыре разных вызова в связи с утечкой газа.

Так, 13 февраля в 10:01 в Центр тревоги поступило сообщение о запахе газа в одной из квартир многоквартирного дома на бульваре Эстония в районе Ахтме в Кохтла-Ярве. Прибывшим на место спасателям никто дверь не открыл. Выяснилось, что в квартире никого не было, а причиной утечки стала неисправность газового крана. Ликвидацией проблемы занялась аварийная газовая служба.

В 10:30 поступил вызов на улицу Харидусе в Йыхви, где в ванной комнате одной из квартир чувствовался сильный запах газа. Прибывшие на место спасатели установили, что очагом утечки стала газовая колонка, и перекрыли кран. Для ликвидации неисправности владелец вызвал соответствующую службу.

Читать еще

В 12:17 поступило сообщение о запахе газа на кухне одной из квартир дома на улице Олеви в районе Ярве в Кохтла-Ярве. Прибывшие на место спасатели констатировали утечку, перекрыли краны, а владелец вызвал аварийную газовую службу.

В 13:01 в Центр тревоги поступило сообщение о запахе газа в многоквартирном доме на бульваре Эстония в районе Ахтме в Кохтла-Ярве. На месте выяснилось, что речь идет о неисправности газовой колонки. Спасатели перекрыли кран и вызвали газовую службу.

Кроме того, в 21:39 поступило сообщение об утечке газа в многоквартирном доме на улице Вахтра в районе Ярве в Кохтла-Ярве. Прибывшие на место спасатели обнаружили утечку в находящихся в коридоре здания газовых трубах, на место была вызвана аварийная служба.

Спасательный департамент напоминает, что газовые устройства нуждаются в регулярной профилактике, которую должны производить специалисты. Ответственность за соответствие находящихся в квартире газовых устройств требованиям несет владелец квартиры.