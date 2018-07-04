В Ида-Вирумаа скупали голоса за центристов. Как, почем и что за это было?

В течение месяца суд признал виновными трех человек, которые на последних муниципальных выборах осенью прошлого года скупили голоса для кандидатов от Центристской партии. Цена вопроса — 5 и 10 евро за голос. Один из кандидатов, для которого купили голос, прошел в горсобрание.
14 июня Вируский уездный суд признал виновным Владимира Горского, который оказывал воздействие на избирателей, чтобы они на местных выборах проголосовали бы за Юлле Лепассаар, которая баллотировалась в Кохтла-Ярве от центристов. На странице государственной избирательной комиссии значится, что Лепассаар прошла в совет Кохтла-Ярве с 231 голосами, однако, по данным сайта города, ее там нет. Она и вовсе трудится в горуправе вице-мэром.
Ранее Горский был осужден за попытку кражи. Его методы ”работы” просты донельзя: во время предварительного голосования он гулял по улицам Кохтла-Ярве и заводил беседу с прохожими. Мужчина предлагал им 5 евро, чтобы они проголосовали за Лепассаар, значится в решении суда. Если прохожего заинтересовало это предложение, Горский отводил его к конкретному участку и объяснял, что, зайдя в кабинку, на бюллетени следует отметить номер 171, а после голосования давал ему обещанную купюру.