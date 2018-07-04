04.07.2018, 12:43

В Ида-Вирумаа скупали голоса за центристов. Как, почем и что за это было?

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rus.delfi.ee
EST 3
Edgari kohviku avamine
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В течение месяца суд признал виновными трех человек, которые на последних муниципальных выборах осенью прошлого года скупили голоса для кандидатов от Центристской партии. Цена вопроса — 5 и 10 евро за голос. Один из кандидатов, для которого купили голос, прошел в горсобрание.

14 июня Вируский уездный суд признал виновным Владимира Горского, который оказывал воздействие на избирателей, чтобы они на местных выборах проголосовали бы за Юлле Лепассаар, которая баллотировалась в Кохтла-Ярве от центристов. На странице государственной избирательной комиссии значится, что Лепассаар прошла в совет Кохтла-Ярве с 231 голосами, однако, по данным сайта города, ее там нет. Она и вовсе трудится в горуправе вице-мэром.

Ранее Горский был осужден за попытку кражи. Его методы ”работы” просты донельзя: во время предварительного голосования он гулял по улицам Кохтла-Ярве и заводил беседу с прохожими. Мужчина предлагал им 5 евро, чтобы они проголосовали за Лепассаар, значится в решении суда. Если прохожего заинтересовало это предложение, Горский отводил его к конкретному участку и объяснял, что, зайдя в кабинку, на бюллетени следует отметить номер 171, а после голосования давал ему обещанную купюру.

Сколько именно голосов удалось скупить Горскому, в ходе следствия точно установить не удалось, но их точно было несколько. Например, один из получивших деньги поведал в суде, что Горский просил его рассказать всем своим знакомым, что вот так можно заработать, и в день выборов им следует с ним связаться.

В качестве наказания Горскому назначили 117 часов общественно-полезных работ, которые следует выполнить в течение трех месяцев. Если он этого не сделает, ему придется отсидеть в тюрьме три с половиной месяца. Также Горский должен выплатить государству 750 евро.

Юлле Лепассаар наказана не была: то, что Горский скупал голоса по ее просьбе, прокуратуре доказать не удалось.

ТОП

Месяцем ранее, 18 мая, Вируский уездный суд признал виновными еще двоих скупщиков голосов в Нарве. Они просили проголосовать также за кандидата от центристов. Альвина Белова, для которой покупали голоса, нарвская предпринимательница. Ее имя связано с туманными сделками с городским имуществом.

В решении суда значится: двое местных мужчин — Сергей Карпенко и Андрей Дмитриев, ранее не наказывавшиеся, в кругу своих знакомых скупали голоса. Мужчины предлагали им по 10 евро, чтобы те проголосовали за Белову. Они также просили найти знакомых, готовых проголосовать, за что предлагали плату за посредничество. Из показаний обвиненных следует, что скупка голосов в Ида-Вирумаа — обычная практика. По словам Карпенко, к нему люди сами обращались и спрашивали: знает ли он кого-то, кто готов платить за голосование.

Сколько точно скупили голосов тогда Карпенко и Дмитриев — вопрос до сих пор открытый, но подтвердить удалось несколько. Например, Карпенко заплатил одному посреднику за 10 человек, проголосовавших за Альвину Белову.

Белова получила в итоге 148 голосов и вошла в нарвский горсовет.

Дмитриеву же и Карпенко пришлось для начала просидеть три дня под стражей, а после вынесения приговора судом — выплатить 1760 евро — первому, и 1750 — второму.

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