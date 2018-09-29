29.09.2018, 21:26

В Ида-Вирумаа разыскивают 78-летнего мужчину, ушедшего в лес за ягодами. Привлечены срочники и вертолет

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дополнено в 21:48
rus.delfi.ee
EST 8
PPA kopter linna kohal tiirutamas
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В Ида-Вирумаа разыскивают 78-летнего мужчину, ушедшего в лес за ягодами. Привлечены срочники и вертолет.

Как известно, поиски идут уже третий день, последний сигнал через его мобильный поступил в пятницу утром.

Полиция подтвердила данную информацию. Сегодня поиски длились до вечера, но, увы, безрезультатно. На помощь пришли 40 военнослужащих Вируского батальона. Также и добровольцы, полиция с собакой, задействован вертолет.

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