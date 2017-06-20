В Ида-Вирумаа пьяный водитель устроил аварию, пострадали три человека

Сегодня ночью в Ида-Вирумаа в волости Вайвара пьяный водитель врезался на встречной полосе в ехавший навстречу автомобиль. Пострадали три человека.

В 1:16 произошло ДТП в Ида-Вирумаа в волости Вайвара в деревне Хийеметса на 196,9 километре шоссе Таллинн-Нарва.

По первоначальным данным, 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Volkswagen Bora отклонился на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi 80, которым управлял 20-летний мужчина.

Водителя Audi и находившихся в Audi 21-летнюю женщину и 21-летнего мужчину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Движение на месте происшествия было нарушено, но к настоящему моменту оно восстановлено.