В Ида-Вирумаа два человека получили серьезные повреждения глаз из-за неосторожного обращения с пиротехникой



Однако в целом ситуация была более спокойной, чем год назад. По данным местной полиции, за минувшие сутки было зафиксировано несколько драк и случаев семейного насилия, 16 человек были помещены в вытрезвители, что соответствует аналогичной статистике обычных выходных дней. Два человека были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу с повреждениями глаз в результате неосторожного обращения с пиротехникой. В остальном ночь для медиков была сравнительно спокойной.