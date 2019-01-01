01.01.2019, 17:59

В Ида-Вирумаа два человека получили серьезные повреждения глаз из-за неосторожного обращения с пиротехникой


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Kenno Soo

В Ида-Вирумаа в новогоднюю ночь не обошлось без драк, случаев домашнего насилия и обусловленных неосторожным обращением с пиротехникой происшествий, передает rus.err.ee.


Однако в целом ситуация была более спокойной, чем год назад. По данным местной полиции, за минувшие сутки было зафиксировано несколько драк и случаев семейного насилия, 16 человек были помещены в вытрезвители, что соответствует аналогичной статистике обычных выходных дней. Два человека были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу с повреждениями глаз в результате неосторожного обращения с пиротехникой. В остальном ночь для медиков была сравнительно спокойной.

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