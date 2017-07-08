В Ида-Вирумаа автомобиль выехал с дороги и перевернулся: водитель погиб

Küünal Foto: Anni Õnneleid

В пятницу в 23:45 в Ида-Вирумаа 36-летний водитель автомобиля выехал с дороги. В результате ДТП мужчина скончался. Полиция предполагает, что, возможно, причиной аварии могла быть превышенная скорость.