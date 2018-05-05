В ходе учений "Ёж" полиция и Кайтселийт выявили 34 нарушения закона о дорожном движении

В ходе учений SIIL ("Ёж") полицейскими и членами Кайтселийт за сутки было обнаружено 34 различных нарушений закона о дорожном движении.

В пятницу и до полудня субботы полицейские и члены Кайтселийт в ходе крупномасштабных учений SIIL ("Ёж") проверили в разных контрольных пунктах 8238 транспортных средств и обнаружили 34 нарушений закона о дорожном движении. Половина нарушений касалась управлением транспортных средств в нетрезвом виде.

По словам Марти Магнуса, руководящего проведением учений со стороны Департамента полиции и погранохраны, такое большое число нарушений вызывает беспокойство.

„Хотя мы проинформировали общественность в течение недели о том, что в Южной Эстонии и Кейла будут контрольные пункты, у членов Кайтселийта и полицейских было много работы", — сказал Магнус. „В ходе учений мы отрабатывали совместные действия с Кайтселийт. Работа в контрольных пунктах показала, что проверка транспортных средств прошла без запинок, благодаря этим проверкам движение стало безопаснее. Для того, чтобы наши дороги были безопасными, важен вклад каждого водителя”, — добавил он.