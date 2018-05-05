05.05.2018, 16:56

В ходе учений "Ёж" полиция и Кайтселийт выявили 34 нарушения закона о дорожном движении

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rus.delfi.ee
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В ходе учений "Ёж" полиция и Кайтселийт выявили 34 нарушения закона о дорожном движении
PPA

В ходе учений SIIL ("Ёж") полицейскими и членами Кайтселийт за сутки было обнаружено 34 различных нарушений закона о дорожном движении.

В пятницу и до полудня субботы полицейские и члены Кайтселийт в ходе крупномасштабных учений SIIL ("Ёж") проверили в разных контрольных пунктах 8238 транспортных средств и обнаружили 34 нарушений закона о дорожном движении. Половина нарушений касалась управлением транспортных средств в нетрезвом виде.

По словам Марти Магнуса, руководящего проведением учений со стороны Департамента полиции и погранохраны, такое большое число нарушений вызывает беспокойство.

„Хотя мы проинформировали общественность в течение недели о том, что в Южной Эстонии и Кейла будут контрольные пункты, у членов Кайтселийта и полицейских было много работы", — сказал Магнус. „В ходе учений мы отрабатывали совместные действия с Кайтселийт. Работа в контрольных пунктах показала, что проверка транспортных средств прошла без запинок, благодаря этим проверкам движение стало безопаснее. Для того, чтобы наши дороги были безопасными, важен вклад каждого водителя”, — добавил он.

В контрольных пунктах Кейла с 18 часов 4 мая до 12 часов 5 мая было проверено 4828 транспортных средств. Было обнаружено шестеро водителей, которые сели за руль в состояние опьянения, и один водитель в состоянии наркотического опьянения. Один водитель с признаками опьянения направлен на экспертизу. Кроме того, был задержан водитель, превышавший допустимую разрешенную скорость, два водителя, управлявших транспортным средством, не имея действующих прав соответствующей категории, и одно нарушение, касающееся техосмотра.

В контрольных пунктах в Южной Эстонии с полуночи до 11 часов 5 мая было проверено 3410 транспортных средств, обнаружено 22 различных нарушения, из них в 11 случаях полицейские и членам Кайтселийт задержали нетрезвых водителей.

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Учения SIIL продолжатся сегодня для полицейских, пограничников и членов Кайтселийт проведением совместных проверок в Валгаском, Выруском, Пылваском и Вильяндиском уездах, а также в окрестностях Тарту. Полицейские и Кайтселийт будет сегодня также проводить совместное патрулирование в городе Тарту.

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