В ходе рядовой проверки грузовиков полицейские выявили 13 нарушений

В понедельник полицейские Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры в сотрудничестве со специалистами Налогово-таможенного департамента, Департамента шоссейных дорог и Департамента водных путей сообщения проверяли в Харьюмаа грузовой транспорт.

Такие проверки полицейские в сотрудничестве с другими учреждениями проводят регулярно. В ходе последнего рейда специалистами было проверено 34 транспортных средства и было обнаружено 13 нарушений. Среди нарушений были например, превышение разрешенного максимального веса и габаритов и другие нарушения. Пять грузовиков были направлены на технический смотр из-за технических неполадок. Также полицейскими было проверено 10 грузовых автомобилей, перевозящий опасные грузы, нарушений обнаружено не было.

”Любые транспортные средства в плохом техническом состоянии опасны на дороге и могут стать причиной ДТП с трагическими последствиями, особенно, если это тяжелый грузовой транспорт или другие транспортные средства с большой массой. Грузовой транспорт из-за своего размера и массы всегда является на дороге источником большей опасности, а перегруженным транспортным средством сложнее управлять и такое транспортное средство небезопасно при торможении”, — прокомментировал ситуацию майор полиции Калмер Тикерпе.