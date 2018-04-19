В ходе дорожной толоки полиция сделала замечания более 1000 водителей

Вчера во время дорожной толоки полицейские провели проверки в местах, которые обозначили жители на карте толоки. Полицейские провели беседы с 1269 водителями, которые превысили скорость, 206 из них получили наказания, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

"Большое спасибо всем людям, которые обозначили проблемные места на карте дорожной толоки. Как в предыдущие годы, эта информация помогает нам и после толоки лучше осуществлять надзор за дорожным движение", — сказала майор полиции Сирле Лойго.

Лойго отметила, что многие водители, превышавшие скорость, сами являлись жителями данного района, в котором они совершили нарушение. "Наши дороги не станут безопаснее, если люди не могут придерживаться правил даже рядом со своим домом. Я надеюсь, что остановленные полицейскими водители задумаются о своем поведении", — добавила Лойго.

Лойго благодарит 262 полицейских и организаторов акции. "Мы получили от людей много хороших отзывов, это означает, что мы были в тех местах, где мы нужны, и эта акция не оставила жителей равнодушными", — сказала Сирле Лойго.

Камеры слежения за скоростью зафиксировали во время толоки 317 нарушений.

Статистика:

В скобках число водителей, получивших наказание.