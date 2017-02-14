14.02.2017, 13:20

В Хельсинки пьяные эстонцы пытались обворовать квартиру

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rus.delfi.ee
EST
Seigad Soomest
Foto: Eero Vabamägi

На выходных в Хельсинки местная полиция задержала двоих мужчин из Эстонии и двоих финнов по подозрению в краже.

В субботу, около половины пятого утра , прохожий заметил на улице Кастренинкату четырех пьяных мужчин, пытающихся обворовать расположенную на первом этаже квартиру (один находился внутри, трое стояли "на шухере"), и сообщил об этом в полицию.

Прибыв на место, стражи правопорядка задержали четырех мужчин 1985-1990 годов рождения. Свидетель опознал злоумышленников.

Двое задержанных являются гражданами Финляндии, двое — гражданами Эстонии.

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