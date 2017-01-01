В Хельсинки гражданин Эстонии на автомобиле въехал в толпу людей

Foto: Eero Vabamägi

Вчера, 31 декабря, В Хельсинки легковой автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешеходов в районе станции метро "Сиилитие".