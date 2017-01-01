По данным полиции, в результате инцидента несколько пешеходов серьезно пострадали. В происшествие оказались вовлечены семь различных транспортных средств, пишет Yle.
Как сообщил Delfi комиссар криминальной полиции Хельсинки Пекка Сеппала, за рулем автомобиля находился гражданин Эстонии.
По словам полицейского с водителем, вероятно, случился сердечный приступ.
После столкновения с людьми автомобиль продолжил движение ”на довольно большой скорости”, задев семь припаркованных возле метро машин, сообщает полиция.