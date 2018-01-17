В Хельсинки эстонцы продают по ночам алкоголь из Латвии, зарабатывая до 4000 евро

Финская газета Helsingin Sanomat пишет о двух молодых эстонцах Тармо и Вейко, которые привозят из Латвии алкоголь и продают его в Финляндии.

Оба мужчины семейные и переехали в Финляндию более десяти лет назад. Действуют они через группу в Facebook Joogiabi, алкоголь привозят на дом в любое время. ”Бизнесмены” сказали изданию, что заполняются нишу, которую все равно кто-то заполнил бы.

”Государство само виновато”, — отметил Вейко, имея ввиду запрет за продажу алкоголя после 21 часа, и назвал финские законы об алкоголе дурацкими.

По сути речь идет о займе. Сделав через Facebook заказ, человек платит ”залог”, который получит обратно, если в течение суток вернет ”заемщику” такие же напитки. Но, как подтверждает и сам Вейко, никто ни разу ничего не возвращал.

”Это было бы нелегально, если бы мы давали в долг несовершеннолетним. Если взрослые люди хотят алкоголь, то они любыми путями его достанут”, — заверил Тармо.

”Возможно заработать в месяц четыре штуки (4000 евро). Это означает, что на выходных ты проедешь минимум 1500 километров и максимум 2500. Конечно, и машина изнашивается, и обслуживать ее надо”, — сказал Вейко.

По словам представителя местных правоохранительных органов, Joogiabi в орбиту внимания полиции Хельсинки не попадала. Он предположил, что деятельность "фирмы" маргинальная. ”Конечно, нас интересует, что такая вещь существует. Властям легче вмешиваться, пока такая деятельность не разрослась”, — сказал он.