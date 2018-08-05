05.08.2018, 09:40

В Харьюмаа в аварии пострадало пять человек, один из них — тяжело

 (7)
rus.delfi.ee
EST
В Харьюмаа в аварии пострадало пять человек, один из них — тяжело
Иллюстративное фото.Foto: Kenno Soo

Вчера вечером на Таллиннской окружной дороге, в местечке Юри, что в волости Рае, с трассы вылетел автомобиль, перевернувшись на крышу. В больницу было доставлено пять человек.

По сообщению полиции ДТП произошло около 18.00. По предварительным данным, мужчина управлявший автомобилем Toyota Hilux по каким-то причинам потерял над ним контроль и тот вылетел с проезжей части.

Управлявший автомобилем 58-летний водитель и четверо его пассажиров — 28-летний мужчина, две женщины в возрасте 39 и 55-лет, а также 14-летний подросток — были доставлены в больницу. Наиболее тяжелые травмы получил 28-летний мужчина.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Работник автомойки совершил аварию на машине клиента, автомобиль подлежит списанию

05.08.2018
Клиент Eesti Õigusbüroo доверил свою машину работникам автомойки, оставив её в очереди на мойку. Но вернувшись за машиной, обнаружил её в немытом состоянии и с разбитым передом. На автомобиле проехали 30 км, и убытки от ДТП настолько велики, что машина, скорее всего, подлежит списанию. Юрист Eesti Õigusbüroo разъясняет, можно ли и как доверять свою машину на попечение ремонтного предприятия или автомойки, и кто отвечает за причинённый ущерб.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Стивен Сигал получил работу в российском МИДе

05.08.2018
Голливудский киноактер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Он должен будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры, общественных и молодежных обменов. Сам Сигал выразил благодарность за свое назначение и отметил, что всегда мечтал сделать что-то полезное для российско-американских отношений.
Подробнее

Шок: мужчина остался на всю жизнь инвалидом из-за халатности работодателя и заказчика

04.08.2018
26 июня 2017 года работавший в фирме GT4U Виталий Груздев (47) подстригал триммером траву на территории Elektrilevi в Лайтсе, где располагается электроподстанция. В какой-то момент он почувствовал сильнейший удар и потерял сознание. Очнулся уже в больнице – сильнейшие ожоги всего тела, нет уха, пальцев на руке и ноге, мужчина совершенно не чувствовал нижнюю часть своего тела… Оказалось, при выполнении своих рабочих обязанностей, он получил удар тока 32 000 Вольт. Теперь он 100%-ный инвалид, но и фирма Elektrilevi, и работодатель Виталия категорически отказываются нести за случившееся ответственность, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Formose
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

Студия DELFI | Денис Бородич о высокой зарплате, уходе из политики, улучшении имиджа общественного транспорта и борьбе с коррупцией

04.08.2018
Мы пригласили в нашу студию одного из самых обсуждаемых людей нашей страны в последнее время - свежеиспеченного председателя правления АО Таллиннский городской транспорт Дениса Бородича. Хотя большинство СМИ уделило внимание в первую очередь величине его оклада, сам Денис уверен, что главное - это вернуть доверие жителей Таллинна к предприятию, а также возродить уверенность в сегодняшнем дне у его работников.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Диковинка и шаманизм в таллиннском переходе! Журналист устроила варганную свистопляску

04.08.2018
Прошла ровно неделя с эксперимента, в рамках которого журналист Delfi Ольга Привалова рылась в таллиннских помойках ”в попытке заработать себе на мороженое”. И, кажется, у нее снова финансовые затруднения…
Подробнее

Андрес Анвельт: как боролись за криминальный трон в 90-е

04.08.2018
Началась новая эпоха. Что это значило? В первую очередь, распределение ролей. Коля создал общак — единый фонд для преступного мира. Из этого фонда выделялись деньги на новые криминальные проекты и на ”социальную помощь”, например, попавшим за решетку товарищам и их семьям. Это был своего рода нынешний EAS вместе с Кассой по безработице, но действовавший, разумеется, на иных, крайне брутальных условиях. Для того, чтобы стать членом воровской кассы, нужно было платить определенный процент со всех своих прибыльных ”тем”. Коля был и держателем общака, и арбитром при решении проблем.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Среди показавших эстонским СМИ средний палец участников поминок по погибшим в Одессе эстонцам есть и известные личности

04.08.2018
Вечером 29 июля полиция получила вызов к одному из домов в Вильянди, где было очень шумно. По прибытию на место выяснилось, что речь идет о поминках по погибшим в Одессе эстонцам.
Подробнее