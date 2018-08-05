В Харьюмаа в аварии пострадало пять человек, один из них — тяжело

Вчера вечером на Таллиннской окружной дороге, в местечке Юри, что в волости Рае, с трассы вылетел автомобиль, перевернувшись на крышу. В больницу было доставлено пять человек.

По сообщению полиции ДТП произошло около 18.00. По предварительным данным, мужчина управлявший автомобилем Toyota Hilux по каким-то причинам потерял над ним контроль и тот вылетел с проезжей части.

Управлявший автомобилем 58-летний водитель и четверо его пассажиров — 28-летний мужчина, две женщины в возрасте 39 и 55-лет, а также 14-летний подросток — были доставлены в больницу. Наиболее тяжелые травмы получил 28-летний мужчина.