В Харьюмаа при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В воскресенье в 16:52 в Центр тревог поступил вызов в деревню Лейсту. Когда спасатели прибыли на место, жилой дом горел открытым огнем, а крыша уже обвалилась. В ходе работ по тушению в здании был обнаружен труп мужчины.

Пожар был локализирован в 22:22. Точные детали и причины инцидента выяснит следствие.