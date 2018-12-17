17.12.2018, 09:00

В Харьюмаа при пожаре в жилом доме погиб мужчина


rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Kenno Soo

В воскресенье в волости Козе в Харьюмаа произошел пожар в жилом доме, в результате чего погиб мужчина.

В воскресенье в 16:52 в Центр тревог поступил вызов в деревню Лейсту. Когда спасатели прибыли на место, жилой дом горел открытым огнем, а крыша уже обвалилась. В ходе работ по тушению в здании был обнаружен труп мужчины.

Пожар был локализирован в 22:22. Точные детали и причины инцидента выяснит следствие.

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