17.12.2018, 09:00
В Харьюмаа при пожаре в жилом доме погиб мужчина
В воскресенье в волости Козе в Харьюмаа произошел пожар в жилом доме, в результате чего погиб мужчина.
В воскресенье в волости Козе в Харьюмаа произошел пожар в жилом доме, в результате чего погиб мужчина.
В воскресенье в 16:52 в Центр тревог поступил вызов в деревню Лейсту. Когда спасатели прибыли на место, жилой дом горел открытым огнем, а крыша уже обвалилась. В ходе работ по тушению в здании был обнаружен труп мужчины.
Пожар был локализирован в 22:22. Точные детали и причины инцидента выяснит следствие.
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