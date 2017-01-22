В 21:47 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Раазику — горела вспомогательная постройка. По данным МВД, в ходе тушения пожара был обнаружено тело погибшего мужчины.
Тушение пожара было завершено 22 января в 0:12 .
В субботу вечером в поселке Раазику Харьюского уезда произошел пожар, в котором погиб человек, передает rus.err.ee.
В 21:47 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Раазику — горела вспомогательная постройка. По данным МВД, в ходе тушения пожара был обнаружено тело погибшего мужчины.
Тушение пожара было завершено 22 января в 0:12 .