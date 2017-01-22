В 21:47 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Раазику — горела вспомогательная постройка. По данным МВД, в ходе тушения пожара был обнаружено тело погибшего мужчины.

Тушение пожара было завершено 22 января в 0:12 .

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