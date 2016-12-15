Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик подтвердила Delfi, что вчера около 14 часов в деревне Юлгазе в волости Йыэляхтме в Харьюмаа преступник ударил 26-летнего мужчину ножом в горло и угнал принадлежащий ему легковой автомобиль BMW и забрал мобильный телефон.

В качестве подозреваемого полиция задержала 26-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье 1 § 200 Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до десяти лет.

Полиция просих всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом по номеру 612 3000.

rus.delfi.ee
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