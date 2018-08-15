В Харьюмаа орудует лжепереписчик населения. Им уже интересуется полиция

В Харьюмаа в Ээсмяэ был замечен мужчина лет 50, который, представляясь переписчиком населения, пытался проникнуть в чужие квартиры. Напомним, что в данный момент в Эстонии никакой переписи населения не проходит.
Полиция быстро отреагировала на данную информацию, и личность ходившего от двери к двери была установлена.
В данный момент полиция собирает дополнительные сведения.
”Конечно же, не стоит пускать незнакомцев к себе домой. Если же человек представляется сотрудником какой-либо организации, следует убедиться в этом, попросив должностное удостоверение. Если сомневаетесь — лучше не открывайте дверь”, — посоветовала участковый полицейский по Ляэне-Харью Энели Эстааль.