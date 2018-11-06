В Харьюмаа на железнодорожных рельсах нашли тело пропавшего 71-летнего Геннадия
Сегодня утром в Сауэ нашли тело пропавшего 71-летнего Геннадия. Причины смерти выясняются.
Сегодня утром в Сауэ нашли тело пропавшего 71-летнего Геннадия. Причины смерти выясняются.
Сегодня рано утром полиция сообщила, что разыскивают 71-летнего Геннадия. В последний раз его видели вчера в волости Сауэ в деревне Каазику.
Позже послали новое извещение: сегодня около 8 часов в полицию поступил звонок от машиниста, который заметил что-то на железнодорожных путях близ деревни Каазику и подумал, что это может быть одежда.
Полиция дала указ остановить железнодорожное движение и установила, что на путях было тело пропавшего Геннадия.
Криминалисты и судмедэксперт осмотрели следы и направили тело на вскрытие.
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