06.11.2018, 11:39

В Харьюмаа на железнодорожных рельсах нашли тело пропавшего 71-летнего Геннадия

дополнено в 12:04
rus.delfi.ee
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KüünalFoto: Anni Õnneleid

Сегодня утром в Сауэ нашли тело пропавшего 71-летнего Геннадия. Причины смерти выясняются.

Сегодня рано утром полиция сообщила, что разыскивают 71-летнего Геннадия. В последний раз его видели вчера в волости Сауэ в деревне Каазику.

Позже послали новое извещение: сегодня около 8 часов в полицию поступил звонок от машиниста, который заметил что-то на железнодорожных путях близ деревни Каазику и подумал, что это может быть одежда.

Полиция дала указ остановить железнодорожное движение и установила, что на путях было тело пропавшего Геннадия.

Криминалисты и судмедэксперт осмотрели следы и направили тело на вскрытие.

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