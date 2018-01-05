В Харьюмаа Lada Niva вылетела в кювет, водителя доставили в больницу

Вчера, примерно в 19:53 в Харьюмаа, на 5 километре шоссе Раудоя-Википалу-Кехра произошла авария.
По данным полиции, 48-летний мужчина на автомобиле Lada Niva вылетел в кювет. Водителя доставили в больницу.
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Вчера, примерно в 19:53 в Харьюмаа, на 5 километре шоссе Раудоя-Википалу-Кехра произошла авария.
По данным полиции, 48-летний мужчина на автомобиле Lada Niva вылетел в кювет. Водителя доставили в больницу.
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