05.01.2018, 07:55

В Харьюмаа Lada Niva вылетела в кювет, водителя доставили в больницу

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rus.delfi.ee
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Alarmsõidukid
Foto on illustratiivneFoto: Eero Vabamägi

Вчера, примерно в 19:53 в Харьюмаа, на 5 километре шоссе Раудоя-Википалу-Кехра произошла авария.

По данным полиции, 48-летний мужчина на автомобиле Lada Niva вылетел в кювет. Водителя доставили в больницу.

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