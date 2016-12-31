В пятницу вечером произошло две аварии, в которых водитель потерял контроль над машиной, съехал с дороги и врезался в дерево.

Вчера в 17:09 полиция получила сообщение о ДТП в Харьюмаа в волости Куусалу на 53 километре шоссе Таллинн-Нарва, где 42-летний мужчина на автомобиле Audi A4 Avant съехал с дороги налево и врезался в дерево, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

Около 21 часа произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Кетта, 3, где 32-летний мужчина на автомобиле Nissan Almera съехал с дороги налево и врезался в дерево.

Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.