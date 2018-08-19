В Харьюмаа близ острова Мохни пропал ныряльщик. Пока его не нашли
В субботу около 18 часов в полицию сообщили, что в Харьюмаа близ острова Мохни пропал ныряльщик.
В субботу около 18 часов в полицию сообщили, что в Харьюмаа близ острова Мохни пропал ныряльщик.
Группа из пяти человек ныряла на пляже. Мужчине, который пропал, 23 года, он имеет опыт.
Полиция про помощи вертолета разыскивала мужчина вдоль побережья. Также прибегли к помощи добровольцев.
К настоящему моменту поиски завершены и не увенчались успехом.
Tehase juht - tootmisjuht
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 20.08.2018
Field specialist (müügiesindaja-tiimijuht) / brand…
BIOCODEX (MU-CONSULTANTS EESTI OÜ)
Tähtaeg: 22.08.2018
Matemaatika-, füüsika-, geograafiaõpetaja
RAPLA GÜMNAASIUM
Tähtaeg: 21.08.2018
Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
Bioprotsesside arendusjuht
GRAANUL INVEST AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Turundusosakonna kujundaja
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 21.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.