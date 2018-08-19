В Харьюмаа близ острова Мохни пропал ныряльщик. Пока его не нашли

Группа из пяти человек ныряла на пляже. Мужчине, который пропал, 23 года, он имеет опыт.

Полиция про помощи вертолета разыскивала мужчина вдоль побережья. Также прибегли к помощи добровольцев.

К настоящему моменту поиски завершены и не увенчались успехом.