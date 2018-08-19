19.08.2018, 09:20

В Харьюмаа близ острова Мохни пропал ныряльщик. Пока его не нашли


rus.delfi.ee
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Sombune ilm Merivälja muulil-7
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

В субботу около 18 часов в полицию сообщили, что в Харьюмаа близ острова Мохни пропал ныряльщик.

Группа из пяти человек ныряла на пляже. Мужчине, который пропал, 23 года, он имеет опыт.
Полиция про помощи вертолета разыскивала мужчина вдоль побережья. Также прибегли к помощи добровольцев.

К настоящему моменту поиски завершены и не увенчались успехом.

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