25.12.2017, 13:00

В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги: пострадал пассажир


rus.delfi.ee
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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

В воскресенье, 24 декабря, в деревне Тискре (волость Харку, Харьюмаа) легковой автомобиль вылетел с дороги. Пострадал 20-летний пассажир, пишет rus.err.ee.

Сообщение о ДТП на улице Лийва поступило в 21:47, передает преcс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Легковой автомобиль Mercedes-Benz C220, водитель которого до сих пор не установлен, вылетел с дороги, но затем сумел продолжить движение.

В ходе инцидента пострадал 20-летний пассажир, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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