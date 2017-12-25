В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги: пострадал пассажир

В воскресенье, 24 декабря, в деревне Тискре (волость Харку, Харьюмаа) легковой автомобиль вылетел с дороги. Пострадал 20-летний пассажир, пишет rus.err.ee.

Сообщение о ДТП на улице Лийва поступило в 21:47, передает преcс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Легковой автомобиль Mercedes-Benz C220, водитель которого до сих пор не установлен, вылетел с дороги, но затем сумел продолжить движение.

В ходе инцидента пострадал 20-летний пассажир, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.