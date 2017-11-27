27.11.2017, 12:40

В Харьюмаа автомобиль врезался в дерево: двое в больнице


rus.delfi.ee
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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Накануне вечером в Харьюмаа произошла серьезная авария, в результате которой пострадали два человека, передает rus.err.ee.


Как передает служба новостей "Радио 4", ДТП произошло в 19:39 на десятом километре шоссе Кейла-Хаапсалу, где 58-летний водитель автомобиля Lincoln Town Car не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Водителя и находившуюся в машине 44-летнюю женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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