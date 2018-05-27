27.05.2018, 09:00

В Хальяла автомобиль врезался в стену дома: 23-летний водитель погиб

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rus.delfi.ee
EST 6
В Хальяла автомобиль врезался в стену дома: 23-летний водитель погиб
Foto: Eero Vabamägi

В субботу в 21.35 в Хальяла, что в Ляэне-Вирумаа, произошло ДТП с трагическими последствиями — погиб 23-летний мужчина, информирует Департамент полиции и погранохраны.

Полиция получила сообщение об аварии в 21.35. В местечке Хальяла 23-летний мужчина потерял управление автомобилем Audi, который врезался в стену дома. В результате полученных при столкновении травм водитель скончался. Он находился в машине один, имел действующие водительские права.

Оперативный руководитель Идаской префектуры полиции Урмас Эльми выразил соболезнование близким погибшего. ”Как правило, автомобили выезжают с проезжей части из-за большой скорости. Скорость должна оставаться в пределах разрешенной и соответствовать навыкам водителя. Водитель не должен быть слишком самоуверенным и невнимательным”, — сказал Эльми.

Точные обстоятельства и причины ДТП выясняются в ходе расследования, которое ведет Идаская префектура полиции под руководством Вируской окружной прокуратуры.

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