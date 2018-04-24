24.04.2018, 19:35

В Хааберсти компания пьяных молодых людей с игрушечным АК-47 перепугала жителей

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rus.delfi.ee
EST 2
Kalašnikov
KalašnikovFoto: Sebastien RIEUSSEC, AFP

На прошлой неделе в четверг, около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Хааберсти гуляют молодые люди, у одного из которых — предмет, похожий на автомат.

Компанию видели рядом с перекрестком Акадеэмиа теэ и Ярвеотса теэ. С виду могло показаться, что молодые люди находятся в состоянии алкогольного опьянения, они шумели. В руках у одного из них был предмет, который напоминал автомат Калашникова.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги сказал Delfi, что полицейские задержали в состоянии алкогольного опьянения 22-летнего молодого человека с игрушечным пластиковым муляжом АК-47. Изначально молодой человек попытался убежать от полицейских.

По данному инциденту было начато производство о проступке по статье ”Нарушение общественного порядка”, которая предусматривает до 100 штрафных единиц или же арест.

По словам Пийримяги, в этой компании были и несовершеннолетние.

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