В горах Аргентины спасли эстонскую туристку при помощи вертолета

В аргентинской провинции Рио Негро в среду в больницу на вертолете была доставлена эстонская туристка.

Женщина была эвакуирована из укрытия Фрей в Аргентине в среду в 17:30 по местному времени. Туристка пострадала из-за падения, передает Rionegro.com.ar.

Женщина 60 с небольшим лет упала недалеко от входа в укрытие, у нее может быть перелом ноги. Ее супруг вызвал скорую по номеру 105.

На помощь женщине выслали вертолет.