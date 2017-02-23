В горах Аргентины спасли эстонскую туристку при помощи вертолета

В аргентинской провинции Рио Негро в среду в больницу на вертолете была доставлена эстонская туристка.
Женщина была эвакуирована из укрытия Фрей в Аргентине в среду в 17:30 по местному времени. Туристка пострадала из-за падения, передает Rionegro.com.ar.
Женщина 60 с небольшим лет упала недалеко от входа в укрытие, у нее может быть перелом ноги. Ее супруг вызвал скорую по номеру 105.
На помощь женщине выслали вертолет.
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