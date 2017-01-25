20 января в Гибралтаре по подозрению в кражах в пяти магазинах были задержаны проживающие в Испании уроженцы Эстонии: 51-летний Айвар Сард и 23-летний Аллан Сакала.

Во вторник состоялся суд, на котором мужчины признали себя виновными. Им обоим было назначено наказание в виде штрафа в размере 800 гибралтарских фунтов (около 925 евро).

Из находящихся в публичном доступе данных следует, что 23-лений Сакала родом из Килинги-Нымме и закончил Пярнускую гимназию Юлейыэ. В качестве места своего проживания в соцсетях он указывает Испанию. Кроме того, в 2011 году молодой человек участвовал в отборочном туре ”Eesti otsib superstaari” (”Эстония ищет суперзвезду”).



О Сарде известно, что в Эстонии он как минимум один раз наказывался в уголовном порядке и отсидел еще в советское время.