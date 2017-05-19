В Германии задержан заказанный в Эстонии для перевозки школьников автобус с неисправными тормозами

В понедельник ученики двух десятых классов реальной школы Карла Неттера из немецкого Бюля отправились на заказанном в Эстонии автобусе в Берлин, но были задержаны полицией.

Стражи порядка не разрешили автобусу двигаться дальше из-за неполадок с тормозами, выявленных после осмотра транспортного средства экспертом.

По словам родителей, они даже не знали о том, что школа заказала автобус в Эстонии. Они считают такой выбор странным, особенно если принимать во внимание многочисленные задержания на дорогах Германии грузовиков и автобусов из Восточной Европы, находящихся в плохом состоянии, и вопрос экологии транспортировки.