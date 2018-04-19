В Германии задержан прибывший из Эстонии грузовик с 10 миллионами контрабандных сигарет

13 марта в Киле в Германии было обнаружено рекордное количество контрабандных сигарет — в прибывшем из Эстонии грузовике, сообщает местная таможня.

В порту Остуфер в Киле был задержан грузовик-рефрижератор, где были обнаружены 10,4 миллионов сигарет. Сигареты были спрятаны за грузом, использовавшимся для прикрытия, передает NDR.

Прибывши из Эстонии грузовик вез замороженную рыбу.

Если бы эта партия контрабандных сигарет была продана в Германии, то ущерб для госбюджета составил бы около двух миллионов евро.