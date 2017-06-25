В Германии задержали эстонского водителя грузовика с опьянением в 3 промилле

Полиция германской Нижней Саксонии в пятницу вечером задержала мертвецки пьяного эстонского водителя грузовика, который чуть не устроил ДТП.

В субботу сообщили, что с дежурным полиции Клоппенбурга связались другие участники движения. Они заметили, что грузовик едет по участку шоссе между Эмштеком и Клоппенбургом, сильно виляя. Помимо этого грузовик несколько раз без причины сильно тормозил, сообщает Münsterländische Tageszeitung.

Полицейский патруль задержал 40-тонный грузовик. За рулем сидел 44-летний мужчина из Эстонии. Алкометр показал у него опьянение в 2,94 промилле. У мужчины также взяли кровь на анализ. Пьяному водителю пришлось отдать водительские права, и его ожидает уголовное производство.