В Германии за убийство мужа эстонку приговорили к 7 годам тюрьмы и принудительному лечению

В Германии суд Кельна в четверг признал виновной в убийстве 47-летнюю эстонку Анне Д.

В качестве наказания ей назначили семь лет тюремного заключения. Было установлено, что женщина страдает алкогольной зависимостью, и, по всей видимости, преступление она совершила в состоянии алкогольного опьянения. После полутора лет пребывания за решеткой она должна будет пройти лечение от зависимости в клинике закрытого типа.

Анне Д. в июне прошлого года во время ссоры зарезала своего 62-летнего сожителя. В ее крови было более трех промилле алкоголя, когда она ударила мужчину ножом в шею. Пострадавший истек кровью на месте.

Женщина заявила, что произошедшее было несчастным случаем. Мужчина напал на нее, и она рефлекторно схватила нож для самообороны. Судья не посчитал ее показания убедительными, потому что она была пьяна.