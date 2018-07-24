24.07.2018, 15:06

В Германии в грузовом трюме судна обнаружили тело эстонского моряка

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rus.delfi.ee
EST 12
Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

На прошлой неделе немецкие таможенники обнаружили в грузовом трюме торгового судна, находившегося в порту Висмара, умершего 49-летнего моряка-эстонца. Причина его смерти будет установлена в ходе экспертизы.

Таможенники нашли труп 49-летнего мужчины в ходе рутинного осмотра судна, тело лежало в грузовом трюме, сообщила пресс-служба полиции Висмара.

По первоначальным данным, смерть мужчины вызвал дефицит кислорода, так как его нашли в той части грузового трюма, по которой следует передвигаться в кислородной маске.

Для установления причины смерти моряка из Эстонии полиция начала уголовное производство, причину установит судебно-медицинская экспертиза.

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