В Германии пьяный эстонский водитель снес шлагбаум

В германской земле Гессен пьяный водитель из Эстонии ехал на грузовике и снес шлагбаум на парковке, сообщает Osthessen News.

63-летний мужчина выезжал с парковки в коммуне Мюкке и не стал ждать, пока шлагбаум полностью поднимется, в итоге сломав его.

Прибывший на место происшествия полицейский патруль учуял исходящий от мужчины запах алкоголя. В итоге алкотестер выявил у водителя алкогольное опьянение в 1,8 промилле.

Мужчину отвезли на экспертизу крови, и согласно постановлению прокурора, ему пришлось заплатить 400 евро в качестве залога. Естественно, ему не разрешили продолжить путь на грузовике

Материальный ущерб от поломки шлагбаума составляет около тысячи евро.