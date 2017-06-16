В гаражах в Тонди нашли угнанный в Финляндии Maserati

Эстонская полиция нашла в гаражах столичного района Тонди угнанный в Финляндии автомобиль класса люкс Maserati. Полиция ищет свидетелей, видевших этот автомобиль на дорогах Эстонии, передает rus.err.ee.

В финском городе Тампере 6 июня мужчина взял для пробной поездки автомобиль Maserati и "забыл" его вернуть. Оперативники финской полиции обратились за помощью к своим коллегам в Эстонии, которые вместе с экспертами Департамента технического надзора нашли пропажу 12 июня в гаражах столичного района Тонди, сообщила Пыхьяская префектура.

По данным Пыхьяской префектуры, автомобиль с финскими номерами был замечен в Харьюском уезде и в Таллинне.